Nazilli Kaymakamı Kan, Turan Ortaokulu ve Fen Lisesi\'ndeki çalışmaları inceledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde deprem tahkiki sonucunda güçlendirme ve onarım kararı verilen Turan Ortaokulu ile Nazilli Fen Lisesi'nde yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçedeki eğitim kurumlarında devam eden çalışmaları yerinde görmek amacıyla Turan Ortaokulu ve Nazilli Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Okullarda gerçekleştirilen incelemelerde, deprem tahkiki sonucunda başlatılan güçlendirme ve onarım çalışmalarının mevcut durumu değerlendirildi. Okul binalarında sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Küpeli Kan, gerçekleştirilen uygulamaları yerinde inceledi. Çalışmaların eğitim ortamlarının daha güvenli ve uygun hale getirilmesi açısından taşıdığı önem değerlendirilirken, okullardaki çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. Turan Ortaokulu ve Nazilli Fen Lisesi'nde yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin daha güvenli ve fiziki şartları iyileştirilmiş eğitim ortamlarında eğitimlerine devam etmeleri hedefleniyor.