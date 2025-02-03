Nazilli\'nin Gazetecisi Birol Ertemöz Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Nazillili gazeteci Birol Ertemöz (79) Koca Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Nazillili gazeteci Birol Ertemöz (79) bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Deneyimli gazeteciden sabah saatlerinde acı haber geldi. Hayatını kaybeden Ertemöz için Koca Cami'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediye eski başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, basın mensupları, siyasi partilerin temsilcileri ile ailesi ve yakınları katıldı. Ertemöz, kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ertemöz evli ve 3 çocuk babasıydı. - AYDIN