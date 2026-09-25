Nazilli RAM, Sultanhisar'da rehber öğretmeni olmayan okul idarecilerini bilgilendirdi - Son Dakika
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Nazilli RAM, Sultanhisar'da rehber öğretmeni olmayan okul idarecilerini bilgilendirdi

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Nazilli RAM, Sultanhisar\'da rehber öğretmeni olmayan okul idarecilerini bilgilendirdi
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Sultanhisar'da rehber öğretmeni olmayan okulların idarecileri, Nazilli RAM tarafından rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirildi. Programda öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, yönlendirme süreçleri ile okul idarelerinin görev ve sorumlulukları değerlendirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kurumlarında rehber öğretmen bulunmayan okulların idarecilerine yönelik rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okullarda yürütülmesine ilişkin konular ele alındı. Programda öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli durumlarda yönlendirme süreçlerinin yürütülmesi ile okul idarelerinin bu süreçlerdeki görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme kapsamında, rehber öğretmeni bulunmayan okullarda öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili süreçlerin nasıl yürütüleceği konusunda okul idarecilerinin dikkat etmesi gereken hususlar değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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