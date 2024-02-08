Nazilli Ülkü Ocakları, askere giden Bilal Kartal\'a uğurlama töreni düzenledi

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Nazilli Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı, vatan görevini yapmak için askere giden Bilal Kartal'a uğurlama töreni düzenledi.

Nazilli İlçe Otogarı'nda 'en büyük asker bizim asker' sloganları ile Bilal Kartal ve ailesini karşılayan Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı, İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ülkücü Yemini eden teşkilat mensupları, Bilal Kartal'ı alkışlar eşliğinde uğurladı. Tüm Nazilli Ülkü Ocakları Teşkilatı'na teşekkür eden Başkan Fatih Özmen, "Ortaöğretim teşkilatımızın yiğitlerinden Bilal Kartal kardeşimizi askere uğurladık. Yüce Allah askere giden hiçbir kardeşimizin ayağına taş değdirmesin. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. - AYDIN