'Nazilli Uzun Yaşam Köyü' yer tahsisi anlaşması yapıldı - Son Dakika

Nazilli Ticaret Odası olarak 2015 yılından beri sürdürülen projenin yer tahsis sözleşmesi Nazilli Kaymakamlık makamında atılan imzalar ile resmiyet kazandı.

Nazilli bölgesinin kalkınması ve bilinirliğinin attırılması için hayati öneme sahip çalışmalardan biri olarak kabul edilen "Nazilli Uzun Yaşam Köyü" projesinde önemli bir safha daha tamamlanmış oldu. İlçenin Durasallı Mahallesi'nde yapılması planlanan proje alanının tahsisine esas olmak üzere yapılan ön izin anlaşmasını Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan noter huzurunda imzaladı. İmza töreninde ayrıca Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Nazilli Milli Emlak Şefi Necdet Tozludaş da hazır bulundu.

Nuri Arslan yaptığı açıklamada; "Bölgenin kalkınması ve refahı için planlanan proje içinde sağlık ve yaşlı turizmi, konaklama alanları, amfi tiyatro, seralar, organik pazar, dinlenme ve gezi alanları, çocuklar için tarım ve ziraat çalışmaları, köy usulü yemek ve gıda imalatı, çalışma atölyeleri gibi birçok faaliyet bulunmaktadır. Eko turizmin önemli bir noktası olacak tesis ile çevre ve kültür değerlerimizin sürdürülmesini, bölgenin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmasını amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin olurları, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yer tahsis talebimizin onaylanması ve bu onaya istinaden yapılan sözleşme ile Uzun Yaşam Köyü'nün yapılacağı sahanın irtifak hakkının Nazilli Ticaret Odası'na verilmesi gerçekleşmiş oldu. 2011 yılında gazetede yayımlanan, Nazilli'de yaşayan yaşlı bir insanla ilgili haberin Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.İsmail Tufan'ın dikkatini çekmesi ile başlayan süreç bu gün atılan imzalar ile hayalin gerçeğe dönüşmekte olduğunun en somut göstergesidir. Emeği geçen tüm bürokrat ve görevlilere yatırım ve istihdam projelerine göstermiş oldukları ilgi ve bu anlamda Nazilli Uzun Yaşam Köyünün gerçekleşmesi adına verdikleri olumlu destekleri için teşekkür ediyorum" dedi

"Nazilli bölgesi kalkınacak"

Nazilli Uzun Yaşam Köyü projesinin bölgenin kalkınması için planlanmış bir yatırım projesi olduğunu ifade eden Başkan Arslan, "Bu nedenle proje tek başına Nazilli Ticaret Odası'nın değil bölgenin ortak projesi olmalıdır. Bölgedeki kurum ve kuruluşlarla birlikte herkesi, projeye omuz vermeye, destek olmaya davet ediyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı Nazilli'dir. İnciri, kestanesi, zeytin ve zeytinyağı, sebze ve meyvesi, şifalı otları ve jeotermal enerji potansiyeli ile Nazilli Bölgesi her alanda Ege Bölgesi'nin stratejik bir yeri olacaktır. Nazilli Ticaret Odası olarak tüm gayretimiz üyelerimizin refahını arttırıcı ekonomik önlemlerin alınmasını sağlarken, örnek projeler ile yatırımcıya yol göstermek, bölgenin yeni yatırımlar için cazibe merkezi olmasını sağlamaktır. Yapılan yer tahsis sözleşmesinin üyelerimize ve bölgeye hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı ve bol kazançlı günler temenni ediyorum" dedi. - AYDIN