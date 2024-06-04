Nazım Hikmet'in Anma Etkinliği Eyüpsultan'da Gerçekleştirildi

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Şiirleri yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran büyük şair Nazım Hikmet, aramızdan ayrılışının 61'inci yılında Eyüpsultan'da anıldı. Etkinlikte Sunay Akın Nazım'ın hayatından kesitler anlatılırken, Livaneli Orkestrası da Akın'a birbirinden güzel şarkılarla eşlik etti.

Şiirleri birçok dile çevrilmiş dünya çapında tanınan usta şair Nazım Hikmet Ran, İstanbul'un tarihi mekanlarından artİstanbul Feshane'de düzenlenen etkinlikle anıldı. Eyüpsultan Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği programa şair ve yazar Sunay Akın ve Livaneli Orkestrası konuk oldu.

Sunay Akın "İstanbul'un Nazım Planı" isimli söyleşisinde Nazım Hikmet'in hayatından kesitler aktardı. Akın, kendine has üslubuyla fotoğraflar eşliğinde Nazım'ın bilinmeyen yönlerini, yolunun kesiştiği ünlü sanatçıları, çocukluğunu ve gençliğini hikayeleştirerek anlattı.

Ferhat Livaneli yönetiminde sahne alan Livaneli Orkestrası ise Sunay Akın'ın anlatımına birbirinden güzel şarkılarla eşlik ederek izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Anma gecesini seyircilerin arasında eşi Yeşim Özmen'le birlikte izleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, gecenin sonunda Sunay Akın'a ve Livaneli Orkestrasına katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Gecenin finalinde ise Başkan Özmen, Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı Başkan Vekili Özcan Arca, Sunay Akın, geceye izleyici olarak katılan Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları ve izleyiciler hep birlikte Livaneli Orkestrası'yla "Güzel Günler Göreceğiz Güneşli Günler" şarkısını seslendirdi.

Program kapsamında alana kurulan "Bilinmeyen Yönleri ile Basında Nazım Sergisi" de Nazım hayranları tarafından büyük ilgi gördü. - İSTANBUL