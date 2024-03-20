Nelson Mandela\'nın torunu ve Che Guevara\'nın kızı Filistin\'e destek için İstanbul\'a geliyor

Yerel

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye sürdürdüğü ve soykırıma varan saldırıları sonrası 31 bini aşkın Filistinlinin can vermesinin acı gölgesinde İstanbul'da Avrupa Müslüman Forumu toplanıyor. Yarın yapılacak foruma bu yıl Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ve Che Guevara'nın kızı Aleida Guevara da katılacak.

FORUMDA FİLİSTİN ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Politik ve ekonomik süreçlerde müslümanların etkili olduğu coğrafyaların gündemini değerlendirmek ve gelecek dönemde yenilikçi stratejiler belirlemek adına düzenlenen Avrupa Müslüman Forumu, bu yıl alanında çok sayıda uzman ismi bir kez daha İstanbul'da buluşturuyor.

Aleida Guevara

Mevcut gelişmeler ile gelecek döneme ilişkin beklentilerin ele alınacağı Filistin İçin Küresel Zirvesi'ne Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Şeyh Ali al-Qaradagri, EMF Müslüman Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Lauren Booth, İrlanda Sinn Fein Partisi Başkanı Mary Lou McDonald, Yunan Müslüman Derneği Başkanı Anna Stamou, AMMALE Genel Sekreteri Farid Hannache, Ramallah Başpiskoposu Illias Auant, ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu'ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Che Guevara'nın kızı Aleida Guevara, Sırbistan Ulusal Meclis Üyesi Usame Zukorlic, Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ve İngiltere İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn gibi isimler katılacak.