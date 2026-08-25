Nemrut Kalderası'nda Kartal ve Şahin Salımı
Bitlis'te milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda 2 kaya kartalı ve 3 kızıl şahin salındı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park ilan edilen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda, tedavileri tamamlanan 2 kaya kartalı ile 3 kızıl şahin doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çökçetin tarafından gerçekleştirilen salımın ardından, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.
Çökçetin'e Milli Parklar Daire Başkanı Hakan Orhan, Özel Kalem Müdürü Süleyman Üner, Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve Bölge Müdürlüğü personeli eşlik etti.
Genel Müdür Çökçetin, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, Nemrut Kalderası'nın biyolojik çeşitliliğinin korunması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yeni projelerin planlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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