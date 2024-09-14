Nemrut Krater Gölü'nde Piknik ve Lavabo Sorunu

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Nemut'un lavabo ve piknik sorunu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü çevresinde piknik ve lavabo sorunu devam ediyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine doyum olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Kışın etkili olan kar nedeniyle uzun süre yolu kapalı kalan Nemrut Krater Gölü'nü görmek isteyenler, havanın ısınması ve yolun açılmasıyla bölgeye gelerek eşsiz güzelliği görme imkanı buluyor.

Ancak bölgede piknik yapılması ve lavabonun olmaması çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Yaz boyunca binlerce yerli ve yabancı turist tarafında ziyaret edilen Nemrut Krater Gölü çevresinde piknik yapanlar arkalarında büyük çöp yığınları bırakıyor.

Öte yandan bölgede yine lavabo ve tuvaletin olmaması ve geçtiğimiz yıllarda yapılan betonarme yapının faaliyete geçmemesi ziyarete gelen insanları oldukça zor durumda bırakıyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel, bu konulara dikkat çekerek, küçük ve büyük göl etrafında piknik yapılmaması gerektiğini belirterek, lavabo ve tuvalet sorununun ise mobil olarak çözülebileceğini söyledi. Özel, "Nemrut kalderasının şu anda iki problemi var. Bunlardan birincisi çöplük ve kirlilik. Çöple kirlilik aslında çok basit. Çünkü biz kirletmezsek kirlenmeyecek. Çünkü bu çöpler dışarıdan buraya getiriliyor. İnsanların eli ile taşınıyor. Daha çok piknikçiler taşıyor bu çöpleri. Bizim talebimiz var. Buradan yetkililere duyurmak istiyoruz. Nemrut kalderasında kesinlikle piknik yapılmamalı ve yasaklanmadır. İkinci sorun da insanların buraya geldiğinde lavabo ihtiyaçlarını gideremiyor. Bunun için bir betonarme yapı yapıldı. Bu yapının yanlış olduğu ortaya çıktı ve kaldırılmasıyla ilgili karar da alındı. Bunun da basit bir yolu var. Mobil lavabolar konulabilir. 10-15 günde bir kirli su alınıp temiz su bırakılabilir. Bu doğa harikası hepimizin. Burası insanlık mirasıdır. Hepimiz çocuklarımız adına buradan sorumluyuz. Lütfen hep beraber sahiplenelim ve çöpümüzü de bırakmayalım. Geldiğimiz zaman kendi çöpümüzü de götürelim. Lavabo için de yetkililerde rica ediyoruz. Çok basit bir problem. Bir mobil lavabo şeklinde çözülebilir. Kesinlikle bu ucube dediğimiz Nemrut'un içindeki betonarme yapının da kaldırılması lazım" diye konuştu.