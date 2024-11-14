Nemrut'tan Atina'ya Köprü Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Nemrut'tan Atina'ya Köprü Çağrısı

Nemrut\'tan Atina\'ya Köprü Çağrısı

Michel Disdero, Kommagene'nin tarihsel önemini vurgulayıp uluslararası tanıtım gerektiğini söyledi.

14.11.2024 14:56
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Fransız Araştırmacı ve Grekçe Epigrafi Michel Disdero, Nemrut'tan Atina'ya bir köprü kurulup, Kommagenenin tarihe vurduğu damganın dünyaya anlatılması gerektiğini söyledi.

Kommagene uygarlığının efsanevi Kralı Antiochos Teos, krallığı döneminde Kommagene coğrafyasında barışı sağlamış ve ülkesini refah seviyesini yükselttiğini söyleyen Fransız Araştırmacı ve Grekçe Epigrafi Michel Disdero, "Romalıların Persleri yenmesi ile Kommagene Kralı Antiochos (M.S. 65-116) ülkesini Romalılarla savaşa sokmadan Kommagene Krallığı'na son vererek (M.S.72) ailesi ile birlikte Romalılar tarafından Kilikya'ya kral olarak atanmıştır. Kommagene uygarlığının dünya arkeologları için büyük bir araştırma konusu olduğunu, Kommageneden, yani Fırat havzasından Kilikya'ya ve Atina'ya kadar uzanan, iz bırakan, barış götüren bir uygarlık. Atina'da Muses Tepesi'nde bulunan Antiochos IV. Philopappus'un anıt mezarı mermerden yapılmış, figürlerle süslenmiş ve çok iyi korunmuş, şehrin en görkemli tepesinde bulunmaktadır. Kommagene Helenistik dönemde ender bir uygarlık olarak yerini almıştır. Dünyaya duyurmak, özellikle Mezopotamya'daki eserlerinin korunması, insanlığa sunulması önemlidir. Kommagene kraliyet ailesi Atina'da Roma bürokrasisi için önemli yer almıştır. Nemrut'ta başlayan Kommagene yolculuğu Atina'da muazzam bir anıt mezarı ile tarihte yerini almıştır. Nemrut'tan Atina'ya bir köprü kurulmalı, Kommagenenin tarihe vurduğu damga dünyaya anlatılmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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