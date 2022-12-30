Avuç açıp dilenen kadınların davranışları çevredeki vatandaşların tepkisini topladı

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan ve kentin insan kalabalığı bakımından en yoğun caddelerinden olan Hamamyolu Caddesi'nde dilenen genç kızlar dikkati çekti.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Soğuk havaya rağmen karton serdikleri kaldırıma oturarak para toplamaya çalışan dilencilerin neşeli hali dikkat çekti. Birbirleri ile sohbet eden, sık sık tebessüm eden genç kızlara kaldırımdan geçen bazı vatandaşlar tepki göstererek dilenmeleri yerine çalışarak para kazanmalarını önerdi.

KİMSEYE KULAK ASMADILAR

Önerilere kulak asmayan genç dilenciler oturdukları yerden neşe içinde avuç açmaya devam etti.

İşte o ana ilişkin kareler;