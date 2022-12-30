Avuç açıp dilenen kadınların davranışları çevredeki vatandaşların tepkisini topladı - Son Dakika
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Avuç açıp dilenen kadınların davranışları çevredeki vatandaşların tepkisini topladı

30.12.2022 10:57
Avuç açıp dilenen kadınların davranışları çevredeki vatandaşların tepkisini topladı

Eskişehir'in en işlek caddelerinden birinde soğuk zemine oturarak dilenen iki genç kadın, birbirleri ile sohbet edip zaman zaman gülerek gelip geçenlerden avuç açıp para talep etti.

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan ve kentin insan kalabalığı bakımından en yoğun caddelerinden olan Hamamyolu Caddesi'nde dilenen genç kızlar dikkati çekti.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Soğuk havaya rağmen karton serdikleri kaldırıma oturarak para toplamaya çalışan dilencilerin neşeli hali dikkat çekti. Birbirleri ile sohbet eden, sık sık tebessüm eden genç kızlara kaldırımdan geçen bazı vatandaşlar tepki göstererek dilenmeleri yerine çalışarak para kazanmalarını önerdi.

KİMSEYE KULAK ASMADILAR

Önerilere kulak asmayan genç dilenciler oturdukları yerden neşe içinde avuç açmaya devam etti.

İşte o ana ilişkin kareler;

El açıp dilenen kadınların tavırları çevredeki vatandaşların tepkisini çekti
El açıp dilenen kadınların tavırları çevredeki vatandaşların tepkisini çekti
El açıp dilenen kadınların tavırları çevredeki vatandaşların tepkisini çekti
El açıp dilenen kadınların tavırları çevredeki vatandaşların tepkisini çekti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • mustafa kemal ünal: akşamlarıda eve özel arabaları ile gidiyorlar sülale boyu bir kısmı mercedes vito bir kısmı land rover ile Cevap Yaz 123 6 Yayından Kaldır
500
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Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avuç açıp dilenen kadınların davranışları çevredeki vatandaşların tepkisini topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avuç açıp dilenen kadınların davranışları çevredeki vatandaşların tepkisini topladı - Son Dakika
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