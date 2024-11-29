Nesiller Arası Aktarım ve Bağlanma Biçimleri Semineri Gerçekleşti - Son Dakika
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Nesiller Arası Aktarım ve Bağlanma Biçimleri Semineri Gerçekleşti

Nesiller Arası Aktarım ve Bağlanma Biçimleri Semineri Gerçekleşti

Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi'nde düzenlenen seminerde Uzman Psikolog Fahri Açar, ebeveynlerin bitmemiş meselelerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Seminerde travmatik mirasın birey psikolojisine olan etkileri üzerinde duruldu.

29.11.2024 12:29  Güncelleme: 12:35
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Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi'nde "Nesiller Arası Aktarım Yoluyla Bağlanma Biçimlerimiz" adlı bir seminer düzenlendi. Uzman Psikolog Fahri Açar'ın konuk edildiği seminerde, anne babalara bitmemiş meselelerini çocuklarda tamamlamaya çalışmanın muhtemel zararlı sonuçları anlatıldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan anne ve çocuk merkezlerinin ebeveynlere yönelik olarak düzenlediği bilinçlendirme seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi'nde Uzman Psikolog Fahri Açar'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde nesilden nesile aktarılan patolojik özellikler ele alındı. Travmatik mirasın bireyin psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

"Ebeveynlerimizin bitmemiş meseleleriyle bir ömür geçirdiğimizin farkında mıyız?"

"Kişi bazen kendisi doğmadan önce yaşanan travmaların etkilerini yaşar. Aslında ebeveyni tatmin etmeye çalışır." diyen Fahri Açar, çocukların ebeveynleriyle özdeşim kurarken bazen bir misyon yüklendiklerini ve bundan olumsuz etkilendiklerini açıkladı. Çocuğa ölmüş büyük kardeşinin, büyük annesinin ya da büyük babasının adının verilişindeki sakıncanın da altını çizen Açar, şunları söyledi: "Ebeveynlerimizin bitmemiş meseleleriyle bir ömür geçirdiğimizin farkında mıyız? Birçoğumuz geçmişten gelenlerin ikamesi olduğumuz halde bunun farkında değiliz. Özellikle bizim kültürümüzde ata ve kaybedilen çocuk isimlerini yaşayan çocuklara verip tabir-i caizse ölmüşleri 'çocukta yaşatmayı' pek bir severiz. Bizlere göre bu sadece bir saygı ifadesi ve isim benzerliğidir. Oysa gerçekte bu çocuğun hayatını ve seçimlerini doğrudan etkileyen bir müdahaledir. Bu çocukların içinde her zaman aslında olduğundan başka bir kişi olması gerektiğini söyleyen bir ses vardır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Sağlık, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nesiller Arası Aktarım ve Bağlanma Biçimleri Semineri Gerçekleşti - Son Dakika

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