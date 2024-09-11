Tedavi Edilen Nesli Tükenme Tehlikesindeki Su Kılavuzu Doğaya Salındı

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Nesli tükenme tehlikesi altındaki su kılavuzu, tedavi edilip doğaya salındı

SİNOP - Sinop'un Gerze İlçesinde yaralı halde bulunan su kılavuzu (Rallus aquaticus) tedavisinin ardından doğaya salındı.

Gerze İlçesinde 112 Çağrı Merkezi görevlilerince bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve göç yorgunu olduğu belirtilen kuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan su kılavuzu olduğu tespit edildi. Sinop'ta nadir olarak görülen kuş, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreci tamamlanıp tamamen iyileşen su kılavuzu tekrar doğayla buluşturuldu.