Nesli Tükenme Tehlikesi Yaşayan Porsuk, Cep Telefonu ile Görüntülendi - Son Dakika
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Nesli Tükenme Tehlikesi Yaşayan Porsuk, Cep Telefonu ile Görüntülendi

Nesli Tükenme Tehlikesi Yaşayan Porsuk, Cep Telefonu ile Görüntülendi

Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk, Devrek ilçesinde yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hüsnü Ermek isimli kişi, ormanda dolaşırken yiyecek arayan porsuk ile karşılaştı ve bu anları kayda aldı. Ermek, porsuğun saldırgan olabileceğini bildiği halde sadece video çektiğini belirtti.

27.02.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk, cep telefonu ile görüntülendi.

Devrek ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hüsnü Ermek, stres atmak için dolaştığı ormanda yiyecek arayan porsuk ile karşılaştı. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk ile karşılaşan Ermek; o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Yaşadıklarını anlatan Ermek, "Ormanlara günlük hayatta yaşadığım stresi atmak için arkadaşlarımızla gidiyorum. En son gittiğimde porsuğu fark ettim. Ormanda oturup dinleniyorduk. Önce sesini duydum. Harekete yöneldim. Hayvanın bana kadar geldiğini fark edince kayda almak istedim. Saldırgan olduğunu biliyordum ama sadece video çektim. Güzel anlar oldu." diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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