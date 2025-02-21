Netanyahu'dan Batı Şeria'ya Operasyon Talimatı - Son Dakika
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Yerel

Netanyahu'dan Batı Şeria'ya Operasyon Talimatı

İsrail Başbakanı Netanyahu, otobüs patlamalarının ardından Batı Şeria'da operasyon başlattı.

21.02.2025 03:57
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, park halindeki otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından işgal altındaki Batı Şeria'daki "terör merkezlerine" yönelik geniş çaplı operasyon başlatma talimatı verdi.

İsrail'in Bat Yam kentinde bulunan park halindeki otobüslerde yaşanan şüpheli patlamalar İsrail hükümetini alarma geçirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve Polis Müdürü Daniel Levy ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi. Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria bölgesine yönelik operasyon talimatı verdiği belirtilen açıklamada, "Başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Yahudiye ve Samarya Bölgesi'ndeki terör merkezlerine karşı geniş çaplı operasyon başlatma talimatı verdi. Başbakan ayrıca İsrail polisi ve Shin Bet'e İsrail şehirlerinde gerçekleşebilecek yeni saldırılara karşı önleyici faaliyetleri arttırma talimatı verdi" denildi.

Otobüslerde patlama meydana gelmişti

İsrail'in Bat Yam kentinde bulunan park halindeki 3 otobüste patlama meydana gelmiş, diğer 2 otobüste bulunan patlayıcı düzeneklerinin ise etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmazken, İsrail güvenlik kaynakları patlamaların "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu belirtmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Netanyahu'dan Batı Şeria'ya Operasyon Talimatı - Son Dakika

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