Netanyahu: İran'la savaşta yarı yol geçildi
Netanyahu: İran'la savaşta yarı yol geçildi

31.03.2026 02:55
Netanyahu, İran'a karşı savaşta önemli hedeflere ulaştıklarını ve takvim belirtmeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı yürütülen savaşla ilgili, "Kesinlikle yarı yolun ötesine geçildi. Ancak bu konuda bir takvim belirlemek istemiyorum" açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD merkezli Newsmax yayın kuruluşuna verdiği röportajda İran'a karşı yürütülen savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Savaş hedeflerinin yarısından fazlasına ulaşıldığını belirten Netanyahu, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Kesinlikle yarı yolun ötesine geçildi. Ancak bu konuda bir takvim belirlemek istemiyorum" dedi. Netanyahu, savaşın "zaman açısından değil, görevler açısından" yarı yolun ötesine geçtiğini vurguladı.

"Yaptığımız şey İran rejimini içeriden zayıflatmak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) "binlerce" üyesinin öldürülmesi de dahil birçok hedefe ulaştıklarının altını çizen Netanyahu, "İran'ın silah sanayisini bitirmeye çok yakınız. Tüm sanayi tabanını, tüm fabrikalarını ve nükleer programını yok ediyoruz" diye konuştu. İran'daki rejimin düşeceğine inandığını söyleyen Netanyahu, "Bence bu rejim içten çökecek. Ama şu anda yaptığımız şey, askeri kapasitelerini, füze kapasitelerini, nükleer kapasitelerini azaltmak ve onları içeriden zayıflatmak" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

