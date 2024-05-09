Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek 'tüm sorunlara müdahale etmeye çalışıyoruz' dedi.

09.05.2024 10:07  Güncelleme: 10:11
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek "tüm sorunlara müdahale etmeye çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarını gezdi. Belediye ekiplerinin 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerinde gerçekleştirdikleri yol bakım ve onarım çalışmalarını gözlemleyen Arı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle sakinleri ile de sohbet ederek taleplerini dinleyen Arı, birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara ise şeker dağıttı.

Belediye ekiplerinin şu anda şehrin birçok noktasında yol, yaya kaldırımları ve parklarda bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte yoğun bir temizlik çalışması yürüttüğünü kaydeden Arı, "Ekiplerimizin mahallelerde gerçekleştirdiği kontrollerin yanı sıra muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri titizlikle inceleyerek oluşturduğumuz çalışma takvimi ile birlikte tüm sorunlara müdahale ediyoruz. Altyapı ve üstyapı onarım ve bakımlarının yanı sıra mahallelerimizdeki tüm park ve yeşil alanlarımızda yoğun bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Başkan Arı'ya incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çöler ve bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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