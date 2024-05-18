Nevşehir Belediyesi 50 Bin Sebze Fidesi Dağıttı

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Nevşehir'de yerli tarımsal üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla 50 bin sebze fidesi düzenlenen törenle ücretsiz olarak dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ücretsiz fide dağıtım töreni Paşa Konağı önündeki Tarık Kesekçi Parkı'nda yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri programda, 50 bin adet salatalık, domates ve biber fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı. Programa katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri ile birlikte vatandaşlara sebze fidesi dağıttı. Arı, tüketen değil üreten belediyecilik anlayışıyla önümüzdeki yıllarda da vatandaşlara ücretsiz fide desteğini sürdüreceklerini kaydetti.

Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Arı'ya teşekkür etti. - NEVŞEHİR