Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi

29.03.2022 17:52
Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde anneler ve çocukları için Anne Çocuk Etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde anneler ve çocukları için Anne Çocuk Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar anneleri ile birlikte keçeden yüz maskeleri yaparak çocuk oyunları oynayıp doyasıya eğlendi.

Nevşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişi Programı arasında yapılan işbirliği protokolü ile birlikte ailelerin çocukları ile daha kaliteli ve verimli zaman geçirmeleri amacıyla farklı etkinlikler düzenlenmeye başlandı. İlk olarak müdürlük binası içerisinde bulunan Çocuk Oyun Alanı içerisinde anneler ve çocuklar için Anne Çocuk Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe 3-6 yaş grubundaki çocuklar anneleri ile birlikte katılırken etkinlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişi Programı öğrencileri nezaretinde anneler çocukları ile birlikte keçeden yüz maskeleri yaptı. Çocukları ile birlikte palyaço eşliğinde dans gösterilerine katılan anneler ardından öğrendikleri farklı çocuk oyunlarını kendi çocukları ile birlikte oynadı. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde Baba Çocuk ve Büyükanne Torun etkinlikleri de gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi
Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi
Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi
Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi
Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir Belediyesi 'Anne Çocuk Etkinliği' düzenledi - Son Dakika


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