Nevşehir Belediyesi, Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Gelin Arabası Desteği Sunuyor - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi, Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Gelin Arabası Desteği Sunuyor

Nevşehir Belediyesi, Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Gelin Arabası Desteği Sunuyor

Nevşehir Belediyesi, 'Düğün Salonu ve Gelin Arabası Bizden, Yuva Kurmak Sizden' projesi ile evlenecek gençlere düğün salonu ve gelin arabası hizmeti sunuyor. Proje kapsamında, çiftler, düğün organizasyonları için ücretsiz salon rezervasyonu ve Togg makam aracını gelin arabası olarak kullanma imkanı elde edecek.

12.05.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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Nevşehir Belediye Belediyesi; evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla 'Düğün Salonu ve Gelin Arabası Bizden, Yuva Kurmak Sizden' projesini hayata geçirdi.

Belediyecilik hizmetlerinin en anlamlı ayağı olan sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örnek olan ve birbirinden özel projelere imza atan Nevşehir Belediyesi; insanı merkeze alan anlayışla, toplumun tüm kesimlerine dokunmaya ve takdir toplamaya devam ediyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Rasim Arı, her zaman kentte pozitif ayrımcılık uygulayacağını belirttiği gençler için yeni bir destek projesini daha açıkladı. Başkan Arı, bundan böyle evlenecek olan ve düğün salonu kiralamakta güçlük yaşayan gençler için 'Düğün Salonu ve Gelin Arabası Bizden' yuva kurmak sizden projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Proje ile birlikte salon için Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa'ya başvuruda bulunarak rezervasyonlarını yaptıran gençlerin Atatürk Bulvarı Paşa Konağı karşısında bulunan otelde herhangi bir salon ücreti ödemeden düğünlerini gerçekleştirebileceklerini kaydeden Başkan Arı; "Mutlu bir yuva için dünya evine girecek vatandaşlarımıza Nigrum Hotel Düğün Salonu ücretsiz olarak kullanıma açıyoruz. Ayrıca gelin arabası hizmetimizle de yanınızda olacağız" dedi. Arı; "Gençlerin mutluluklarının en güzel anlarını paylaşmak ve hayatlarını birleştirmek üzere attıkları bu önemli adımda yanlarında olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Belediyemiz olarak, gençlerimizin bu özel günlerini daha da anlamlı kılmak amacıyla geçen yıl başlattığımız önemli desteği devam ettiriyoruz. Artık, düğün organizasyonlarında gençlerimiz belediyemiz tarafından sağlanan ücretsiz düğün salonu ve gelin arabası desteğinden yararlanabilir. Evlilik hazırlıkları sürecinizde gençlere bir nebze olsun katkıda bulunmak ve bu özel günlerini daha da güzelleştirmek istiyoruz" dedi.

"Belediyemizin tüm imkanları belediyenin gerçek sahibi vatandaşların her zaman emrinde" diyen Başkan Arı'nın verdiği talimatla birlikte bundan böyle Togg makam aracını yeni evlenecek olan gençler gelin arabası olarak kullanabilecek. Hem evlilik yaparak düğün salonu talebinde bulunan vatandaşlar hem de Togg makam aracını kullanmak isteyen gençler ve aileler bunun için Nevşehir Belediyesi başkanlık binasında bulunan Turkuaz Masa'ya başvurabilir. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir Belediyesi, Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu ve Gelin Arabası Desteği Sunuyor - Son Dakika

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