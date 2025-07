Nevşehir Belediyesi Kayaşehir Otel Projesinin Temelini Attı

Nevşehir Belediyesi tarihi bir yatırıma imza atarak Kayaşehir Otel'nin temeli atıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 50 Vizyon Projesinden birisi olan Kayaşehir Otel Projesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 1720 yılında şehrin kurucusu Damat İbrahim Paşa'nın imar faaliyetleri ile Muşkara'nın Nevşehir'e dönüşümü, 1924 yılında mübadele ile kale etrafından göç eden gayrimüslim halkın gidişi, 1954 yılında Nevşehir'in il olmasıyla günümüzde kullandığımız mahallelere doğru ilerleyişiyle içine kapanan kale etrafı, 2005 yılında ise kentsel dönüşüm ilanıyla günümüze uzanan süreç olarak değişim ve dönüşüme şahitlik etti. Nevşehir Belediyesi Kayaşehir Otel Projesiyle tüm bu tabakalaşmaları yaşam arasında yeniden önemli bir kırılma noktası olarak Nevşehir'in il olduğu tarihte yalnızlaşan bölgeye yeniden hayat kazandırılacak. Somut ve soyut mirasları bünyesinde barındırması hedeflenen otel alanının ilk etap adası için; 50 odalık bir kompleksin ilk inşaat faaliyeti olarak, 7 odalı, 100 m terası olan, Kayaşehir'in ruhunu bozmayan geleneksel yapım ve taş işçiliğini bünyesinde barındıran konforlu konaklama alanının ilk adım projesi olarak hayat bulacak. Proje alanının 12 ayda bitmesi hedeflenirken Nevşehir Müze Müdürlüğü ve Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm ekiplerince kontrolü yapılıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı temel atma töreninde yaptığı konuşmada; "İnsan şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendini inşa eder. Gönülde her ne var ise şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Dolayısıyla biz sadece şehrimizi inşa etmiyoruz bu şehrin her bir ferdinin gönlünü imal etmeye gayret ediyoruz. Bu yüzdendir o çocukların nazıyla oynamamız bu yüzdendir sokak sokak gezmemiz. Bu şehrin her bir yerinde bizim sevgimiz var. Hiç kimseyi ayırmıyoruz, hiç kimseye önyargıyla bakmıyoruz, tavrımız tarzımız belediyecilik anlayışımız siyaset anlayışımız budur. Her zaman söylediğimi bir kez daha buradan söylemek istiyorum, bu şehir için elimi herkese uzatıyorum. Hayallerimizden birisi olan Kayaşehir Otel Projesi'nin şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplam 60 yatak kapasiteli otel kompleksinin ilk etabı olan otelde 309 metrekare inşaat alanı olacak. Deluxe oda konsepti ile içerisinde jakuzileri olan üst düzey bir otel olması planlanan proje teras ve deluxe odaları ile marka bir otel olarak Kayaşehir'de yerini alacak. Kayaşehir Otel Projesinin ilk ayağının 2026 yılının yaz aylarında inşaatının bitirip misafirlerini ağırlanması planlanıyor. - NEVŞEHİR