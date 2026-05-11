Nevşehir Belediyesi\'nden özel bireylere istihdam desteği

Nevşehir Belediyesi; özel ihtiyaçlı bireylerin iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Fatih Karaşahin ve Mesut Akkaya, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gönül Köşesi Kafeteryası'nda istihdam edilmeye başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özel ihtiyaçlı bireylerin hem ekonomik bağımsızlık kazanmaları hem de sosyal hayatta daha aktif rol almaları hedefleniyor. Gönül Köşesi Kafeteryası'nda görev almaya başlayan Fatih Karaşahin ve Mesut Akkaya'nın güler yüzlü hizmeti, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Nevşehir Belediyesi'nin özel bireylerin iş gücüne katılımını artırmaya yönelik attığı adım, kentte vatandaşlardan da takdir topladı. Belediyeden yapılan açıklamada; özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını sağlamak amacıyla benzer çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, özel ihtiyaçlı bireylere iş hayatında fırsat sunmanın sosyal sorumluluk olduğunu belirterek; "Örnek bir projeyi hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Bu proje ile özel ihtiyaçlı bireylerin yalnızca ekonomik bağımsızlık kazanmalarını değil, aynı zamanda sosyal hayatta daha görünür ve güçlü bireyler haline gelmelerini amaçlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arı, özel bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine dikkat çekerek, "Biz sadece iki özel bireyimizi istihdam etmedik, onların eğitim, istihdam ve sosyal hayata geçiş sürecini kapsayan bütüncül bir model oluşturduk. Fırsat eşitliği kapsamında özel ihtiyaçlı bireylerin yetkinliklerini artırarak çalışma hayatına kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR