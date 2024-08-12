Nevşehir Belediyesi Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği

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Nevşehir Belediyesi, bu akşam Kayaşehir'de 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem' etkinliği düzenleyecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Nevşehir'in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği '70. Yılda 70 Etkinlik' programı kapsamında düzenleyeceği 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem' etkinliği ile Nevşehirlilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Gökyüzü tutkunlarını bir araya getirerek benzersiz anlara tanıklık etmelerini sağlayacak olan etkinlik bu akşam Kayaşehir'de gerçekleştirilecek.

Saat 20.30'da başlayacak ve 23.00'e kadar sürecek etkinlik katılımcılara doğayla iç içe keyifli bir atmosferde gök taşı yağmurunu izleme imkanı sunacak. - NEVŞEHİR