Nevşehir Belediyesi Sosyal Konut Projesi ile Dar Gelirli Vatandaşlara Ev Sağlayacak

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Sosyal Konut Projesi çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm bölgesi için rezerv ev oluşturacaklarını açıklayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızı da ev sahibi yapacağız. Bu hafta sosyal konut ile alakalı bir sürprizimiz olacak" dedi.

Savran, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından özellikle kiracılar ve dar gelirli vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Büyük önem verdikleri Sosyal Konut Projesi çerçevesinde mülkiyeti Nevşehir Belediyesi'ne ait olan arsalar üzerine kat karşılığı, piyasa şartlarında konut yaptıracaklarını kaydeden Savran, bu konutları hem Kentsel Dönüşüm Bölgesinde yaşayan vatandaş için kiralık konut rezervi olarak kullanacaklarını hem de dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda satışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Savran, konuyla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını ve Nevşehirlilere önemli bir müjde vereceklerini duyurdu. - NEVŞEHİR