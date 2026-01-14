Nevşehir Bahçelievler Mahallesi\'nde geçici trafik düzenlemesi

Devlet Su İşleri 124. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı 1. Kısım Projesi kapsamında Nevşehir merkez Bahçelievler Mahallesi'nde geçici trafik düzenlemesiyle bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

Gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları kapsamında ilimiz Nevşehir Merkez Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Muşkara Caddesi ile Bahçeli Sokak bu günden itibaren 15 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına çalışmalar süresince alternatif güzergahları kullanmaları yönünde açıklama yapıldı. - NEVŞEHİR