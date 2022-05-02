Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı

02.05.2022 16:13
Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye edildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye edildi.

Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı süresince Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarına kurulan stantlarda vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıtıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da, Kaldırım Mezarlığı'ndaki dağıtım programına katılarak burada kabir ziyaretine gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Savran, vatandaşlara aileleri ve sevdikleri birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı
Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı
Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı
Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı

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Mezarlıklar Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı - Son Dakika
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