Nevşehir'de 21 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de 21 araç trafikten men edildi

18.08.2022 16:47
Nevşehir'de 21 araç trafikten men edildi

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan trafik uygulamalarında 7 bin 267 aracın sorgusu yapıldı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan trafik uygulamalarında 7 bin 267 aracın sorgusu yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 7 bin 267 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Ayrıca polis sorumluluk bölgesinde 22 maddi hasarlı trafik kazası, 18 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Yaralanmalı kazalarda da 26 şahıs yaralanırken, 21 araç da trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Nevşehir'de 21 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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