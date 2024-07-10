Nevşehir'de Sağanak Yağmur Sele Neden Oldu

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Nevşehir'de öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağmur kentin çeşitli noktalarında sele neden oldu.

Özellikle Derinkuyu ilçesi ve çevresinde etkili olan sağanak yağış, ekili arazilerde zarara neden olan olurken, Derinkuyu-Nevşehir Karayolunda ulaşımın aksamasına sebep oldu.

Trafik ekipleri yolda tedbir alırken, kara yoluna biriken sel suları ve selin getirdiği çamur ve taşlar ekipler tarafından iş makineleri ile temizlendi.

Yola biriken taş ve çamur nedeniyle karayolunda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. - NEVŞEHİR