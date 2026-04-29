Nevşehir'de tarihi karar: Kapadokya Mahallesi resmileşti
Nevşehir'de tarihi karar: Kapadokya Mahallesi resmileşti

29.04.2026 14:10  Güncelleme: 14:11
Nevşehir Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında alınan kararla Raşitbey Mahallesi'nin ismi, "Kapadokya Mahallesi" olarak değiştirildi. Karar, Nevşehir Valiliği'nin onayıyla resmiyet kazandı.

Nevşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında gündeme alınan isim değişikliği teklifi, yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye meclisinden geçen karar daha sonra Nevşehir Valiliği'ne sunuldu. Valilik tarafından yapılan incelemelerin ardından isim değişikliği onaylandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, alınan kararın şehir adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Arı, "Raşitbey Mahallesi'nin ismini Kapadokya Mahallesi olarak değiştirmek amacıyla başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Belediye Meclisimizin oy çokluğu ile aldığı karar, Valiliğimizin onayı ile resmiyet kazandı. Kapadokya'nın merkezi olan Nevşehir'imize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kapadokya Mahallesi olarak isimlendirilen bölgenin Nevşehir Kalesi, Kayaşehir ve tarihi yapılarla çevrili olduğuna dikkat çeken Başkan Arı, bölgenin Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izleri bir arada taşıdığını ifade ederek, "Burası adeta Kapadokya'nın minyatürü konumunda. Dünyanın en büyük yamaç yerleşimlerinden biri olan Kayaşehir ile birlikte artık hem Türkiye'de hem dünyada daha fazla bilinen bir merkez haline geldi" konuştu.

Kayaşehir'in Nevşehir turizmine önemli katkı sunduğunu kaydeden Arı, henüz tüm alternatif turizm projeleri tamamlanmamasına rağmen bölgenin ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirtti.

Profesyonel turist rehberi Eren Demirkol ise Kayaşehir'in Kapadokya bölgesinde keşfedilen en genç yer altı şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Burası güzergahlarımızda önemli bir başlangıç noktası. Misafirlerimizi ilk olarak bu bölgeye getiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında çok daha geniş alanlar ziyarete açılacak" ifadelerini kullandı.

Bölgeyi ziyaret eden yerli turist Duygu Genç de mahalleye Kapadokya isminin verilmesini olumlu bulduğunu belirterek, yapılan değişikliğin kentin marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.

Nevşehir'de alınan isim değişikliği kararının, kentin turizm kimliğini güçlendirmesi ve "Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir" markasının daha görünür hale gelmesine katkı sunması bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

