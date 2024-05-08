Nevşehir'de trafik polisleri sürücülere çikolata ve şeker ikram etti - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik polisleri sürücülere çikolata ve şeker ikram etti

Nevşehir\'de trafik polisleri sürücülere çikolata ve şeker ikram etti

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere ceza yerine çikolata ve şeker ikram etti. Sürücüler trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirildikten sonra hoş bir sürprizle karşılaştılar ve bu jesti memnuniyetle karşıladılar. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli, sürücülerin trafik kurallarına uymasının ve güvenli sürüş alışkanlıkları edinmesinin trafik kazalarını azaltmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

08.05.2024 11:40  Güncelleme: 11:45
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere ceza yerine çikolata ve şeker ikram etti.

Uygulama noktasında durdurulan sürücüler trafik polisleri, sürücülere trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra sürücülere şeker ve çikolata ikrarımda bulundu. Hoş bir sürprizle karşılaşan sürücüler bu beklenmedik jest karşısında memnuniyetlerini dile getirerek, trafik ekiplerinin bu tür etkinliklerle sürücüleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çabalarını takdirle karşıladıklarını söylediler.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Trafik Haftası'nın önemine vurgu yaparak, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve güvenli sürüş alışkanlıkları edinmesinin trafik kazalarını azaltmada önemli bir rol oynadığını söyledi. Bu tür uygulamaların sürücülerin trafik kurallarına olan duyarlılığını artırmaya ve trafik bilincini geliştirmeye katkı sağladığını da dile getirdiler. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de trafik polisleri sürücülere çikolata ve şeker ikram etti - Son Dakika

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