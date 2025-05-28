Nevşehir\'de Uçurtma Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Nevşehir Belediyesi'nin Kahveci Dağı'nda düzenlediği Uçurtma Şenliği birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların aileleri ile birlikte katıldığı şenlikte, ay yıldızlı Türk bayrakları ve değişik figürlü uçurtmalar gökyüzü ile buluştu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, Nevşehir'in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği "70. Yılda 70 Etkinlik" programı çerçevesinde Nevşehir'in yeni gözde mekanı ve sosyal yaşam alanı Kahveci Dağı'nda yapıldı. Kahveci Dağı'nda gerçekleştirilen şenliğe Nevşehirlilerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Festival havasında düzenlenen şenliğe aileleri ile birlikte katılan binlerce kişiye uçurtmaları ücretsiz olarak belediye görevlilerince dağıtıldı. Üzerinde ay yıldızlı Türk bayraklarının ve çeşitli figürlerin bulunduğu uçurtmaları keyifle uçuran aileler oldukça kaliteli vakit geçirirken rengarenk uçurtmalar gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Şenliğe hanımefendi Melek Arı ile birlikte katılan Belediye Başkanı Rasim Arı şenlik alanında uzun süre çocuklarla vakit geçirdi. Birlikte uçurtma uçurduğu çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak fotoğraf çektiren Başkan Arı'ya katılımcılar organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Programa olan yoğun katılımın kendisini de çok mutlu ettiğini belirten Arı, ilk görev döneminde kendisinin başlattığı Uçurtma Şenliğini geleneksel olarak düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve kiminin ailesiyle kiminin de okul arkadaşlarıyla birlikte katıldığı etkinlik alanı doldu taştı. Minikler, belediye tarafından ücretsiz dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne bırakırken rüzgar karşısında uçurtmasını uçurmaya çalışan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Geleceğe sahip çıkmanın temiz bir çevreyle mümkün olduğunu belirten Başkan Arı "Çevremizi en özel varlıklarımız olan çocuklarımızın geleceği kadar korumamız gerekiyor. Bu tarz sosyal etkinlikler çocuklarımızın hem keyifli olmalarını hem de gelecek dönemlerde çevreyle ilgili daha duyarlı olmalarını sağlamalarına katkı sağlayacak. Katılım sağlayan bütün çocuklarımızı öpüyor ve aileleri ile bütün vatandaşlarımıza selamları sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR