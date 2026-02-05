Nevşehir, EMITT Fuarı\'nda Kapadokya\'yı tanıttı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 29'uncu kez kapılarını açarken, Nevşehir Belediyesi de her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda yerini aldı. Fuarda Kapadokya'nın tanıtımı yapılırken, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer yaptığı açıklamalarda kentin turizm potansiyeline dikkat çekti.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 29'uncu kez kapılarını açtı. Nevşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda yerini aldı. Nevşehir Belediyesi standında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın tanıtımı da yapıldı.

EMITT Fuarı'nın açılışının bugün gerçekleştirildiğini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Yardımcısı İbrahim Yüzer fuara olan ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade etti. Nevşehir'in Kapadokya'nın merkezi konumunda yer aldığını vurgulayan Yüzer, "Yılda yaklaşık 5 milyon turist ağırlıyoruz. 300 bin nüfuslu bir şehir olmamıza rağmen, kapasitemizin neredeyse 20 katı kadar ziyaretçiyi misafir ediyoruz. Gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayabilmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Kapadokya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının bölge için büyük bir değer olduğunu kaydeden Yüzer, turizmde kaliteyi artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda yeni destinasyonları turizme kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Yüzer, Nevşehir merkezde bulunan Kayaşehir'in bu anlamda önemli bir değer olduğuna dikkat çekti.

Kayaşehir'in her geçen gün turistlerin ilgisini daha fazla çektiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı, "Geçtiğimiz yıl Kayaşehir'de yaklaşık 500 bin misafirimizi ağırladık. Hedefimiz bu sayıyı önce 1 milyona, ardından daha da yukarılara taşımak" ifadelerini kullandı.

Turizm tanıtımlarının sadece EMITT ile sınırlı kalmadığını belirten Yüzer, geçtiğimiz ay Madrid'de düzenlenen turizm fuarına da katıldıklarını hatırlattı. Kapadokya'ya özellikle İspanya'dan yoğun bir turist ilgisi olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Yüzer, "Geçtiğimiz yıl Kapadokya'yı en çok ziyaret eden turistler arasında İspanyollar ilk üçte yer aldı. Hedefimiz yalnızca Uzak Doğu değil; Avrupa'dan ve hatta Güney Amerika'dan da turist çekmek. Farklı ülkelerde ve farklı platformlarda tanıtım çalışmalarımızı sürdürerek Nevşehir'i daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL