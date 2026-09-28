Nevşehir Gülşehir\'de Mehmet Kılıç, 15 yılda 45 çeşitten 650 üzüm çeşidine ulaştı

Babasının 45 çeşitlik üzüm koleksiyonundan ilham alan Mehmet Kılıç, 15 yıllık çalışmanın ardından 650 farklı üzüm çeşidini aynı bahçede buluşturdu. Çin'den Japonya'ya, Gürcistan'dan Amerika'ya kadar birçok ülkeden getirilen çeşitler koleksiyonda yer alıyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kılıç; 5 yıldır sürdürdüğü üzüm koleksiyonunda 650 farklı çeşide ulaştı. Kılıç, yerli üzüm çeşitlerine öncelik verdiği koleksiyonunu bu yıl dikmeyi planladığı yeni çeşitlerle birlikte 1000 çeşide çıkarmayı hedefliyor. Tuzköy Mahallesi'nde kendisine ait bahçede üzüm çeşitleri yetiştiren Mehmet Kılıç, koleksiyonundaki üzümleri tek tek topluyor, temizliyor ve çeşitlerini birbirinden ayırarak muhafaza ediyor. Kılıç'ın bahçesinde bulunan 650 çeşidin yaklaşık 400'ünden bu yıl ürün aldığı belirtildi. Üzüm koleksiyonuna babasının fidancılık faaliyetleri sırasında sahip olduğu 45 çeşitlik koleksiyondan esinlenerek başladığını anlatan Kılıç, yıllar içerisinde farklı ülkelerden getirilen çeşitlerle koleksiyonunu genişletti.

"Önceliğimiz yerli çeşitler"

Kılıç; koleksiyonundaki çeşitlerin önemli bölümünü yerli üzüm türlerinin oluşturduğunu belirterek, "Koleksiyon üzerine çalışıyorum. Şu anda bahçemde 650 çeşit üzüm var. Bunun yaklaşık 400 çeşidinden bu yıl üzümünü alıyoruz. Diğer çeşitler de zaman içerisinde verime geçecek. Bizim bu koleksiyondaki önceliğimiz yerli çeşitler. Yerli çeşitlere daha çok önem veriyorum. Bunun yanında yabancı çeşitler de var. Şu anda dikili 650 çeşit var ama bu sene güz döneminde dikeceğimiz çeşitlerle birlikte sayımız 1000 çeşide ulaşacak" dedi.

"45 çeşit ile başladım, 650 çeşide ulaştım"

Üzüm koleksiyonuna babasından kalan mirasla başladığını ifade eden Kılıç; "Rahmetli babam fidancılık yapıyordu, onun da bir koleksiyonu vardı. Babamda 45 çeşit vardı. Bir hevesle başladığımız bu yolda bugünlere kadar geldik. Yaklaşık 14-15 senedir bu koleksiyon işiyle uğraşıyorum. 45 çeşitle başladığım üzüm koleksiyonu bugün 650 çeşide ulaştı" diye konuştu. Kılıç; koleksiyonunda Çin, Japonya, Amerika, Gürcistan, İtalya, Fransa, Almanya, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden getirilen üzüm çeşitlerinin de bulunduğunu söyledi. Üzüm çeşitlerinin kullanım amaçlarına göre farklı gruplara ayrıldığını belirten Kılıç; sofralık, kurutmalık ve şıralık çeşitlerin bulunduğunu söyledi. Kılıç; "Ticari çeşitler genellikle sofralık çeşitlerdir. Şıralık çeşitler, ve kurutmalık çeşitler birbirinden farklıdır. Üzümler sofralık, kurutmalık ve şıralık olarak bölümlendiriliyor" ifadelerini kullandı. Üzüm üretiminin yanı sıra fidan yetiştiriciliği yaptığını da anlatan Kılıç, koleksiyonunun kendisi açısından öncelikle bir hobi ve merak olduğunu söyledi. Kılıç; "Bizim geçim kaynağımız fidan. Benim için ise üzüm koleksiyonu bir hobi, koleksiyon ve merak. Üzümden ziyade fidan ekonomik olarak bizim için daha önemli. Bu çeşitleri korumak, çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyorum" dedi.

Mehmet Kılıç; bahçesindeki farklı üzüm çeşitlerinin her birini ayrı ayrı takip ederek olgunlaşan üzümleri topladığını ve yeni çeşitleri koleksiyonuna kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.