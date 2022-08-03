Şahin'den Kapadokya Roket Takımı'na ziyaret - Son Dakika
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Şahin'den Kapadokya Roket Takımı'na ziyaret

03.08.2022 17:11
Şahin'den Kapadokya Roket Takımı'na ziyaret

Nevşehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf ŞAHİN önce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan ve aynı zamanda Kapadokya Roket Takımı'nın Akademik Danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Suad Başbuş'u makamında ziyaret etti.

Nevşehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf ŞAHİN önce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan ve aynı zamanda Kapadokya Roket Takımı'nın Akademik Danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Suad Başbuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini geliştirmek için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirildi. Bu çerçevede hem akademisyenler hem de öğrenciler için sunulan araştırma-geliştirme ve girişimcilik destekleri ile ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Değerlendirme sonrasında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan "Kapadokya Roket Takımı"nın çalışmaları hakkında bilgi almak için ilgili fakülte bünyesinde bulunan Mikrodalga ve Antenler Laboratuvarı ve takım çalışma alanı ziyaret edildi.

Ziyarette ayrıca, takım üyelerinden ve stajyer öğrencilerden Teknofest Roket Yarışması ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kapadokya, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin'den Kapadokya Roket Takımı'na ziyaret - Son Dakika

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