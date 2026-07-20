Başkan Arı'dan Nevşehir'in il oluşunun 72. yılı mesajı - Son Dakika
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Başkan Arı'dan Nevşehir'in il oluşunun 72. yılı mesajı

Başkan Arı\'dan Nevşehir\'in il oluşunun 72. yılı mesajı
20.07.2026 13:34  Güncelleme: 13:35
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'in il oluşunun 72. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Arı, şehrin kalkınması için çalıştıklarını ve yeni projeler hayata geçireceklerini belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'in Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 72. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Arı, köklü tarihi, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle önemli bir şehir olan Nevşehir'in sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, tarihi değerlerini tanıtmak ve turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Nevşehir'in gelişmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Arı, "Bu kentte yaşayan insanlar ve yerel yöneticiler olarak ilimizin daha da büyüyüp gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızla da Nevşehir'i daha iyi noktalara taşıyacağız. Milletimize hizmet etmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına ve huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan kaynağıdır." dedi.

Kadim şehir Nevşehir'in tarih boyunca 8'i büyük olmak üzere 20 farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Arı, şehrin bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'yı rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Nevşehir'i hak ettiği marka şehir kimliğine kavuşturmak amacıyla önümüzdeki süreçte birçok alanda yeni projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Arı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"72 yıllık tarihimiz boyunca ilimizin gelişimine katkı sağlayan tüm bürokratlarımıza, siyasetçilerimize, kamu kurumu yöneticilerine ve çalışanlarına, oda ve meslek kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza ve Nevşehir dışında yaşasa da yüreği Nevşehir için atan herkese teşekkür ediyorum. Nevşehir Belediye Başkanı olmaktan ve bu kadim şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Nevşehir'in il oluşunun 72. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Arı'dan Nevşehir'in il oluşunun 72. yılı mesajı - Son Dakika

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