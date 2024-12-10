Nevşehir şehidini uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir şehidini uğurladı

Nevşehir şehidini uğurladı

Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2024 15:49  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'nde meydana gelen askeri helikopter kazasında, Nevşehirli Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), şehit düştü. Şehit İpek'in naaşı, havayolu ile getirildiği Nevşehir'de Merkeze bağlı Özyayla köyüne götürüldü. Şehidin naaşının bulunduğu al bayrağa sarılı tabut, son kez baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Yukarı Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde askeri üniforma giyerek tabutun başına gelen şehit annesi Sevgi İpek, tabuta sarılarak gözyaşı döktü ve "Allah'ım oğlumu cennetine koy" diye dua etti. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Elif İpek de giydiği askeri üniforma ile cenaze namazına tekerlekli sandalye ile geldi. Şehit İpek'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Yukarı Camii'nde İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, kaymakamlar, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Astsubay Kıdemli Çavuş, Yerel Haberler, Hüseyin İpek, Helikopter, Güvenlik, Isparta, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir şehidini uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:15:01. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir şehidini uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.