Nevşehir yerel: Nevşehir'de 'zirai don' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir yerel: Nevşehir'de 'zirai don' uyarısı

20.10.2022 16:52
Nevşehir yerel: Nevşehir'de 'zirai don' uyarısı

Nevşehir bölgesinden gelen habere göre Nevşehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle zirai don uyarısı yapıldı.

Nevşehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle zirai don uyarısı yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cuma günü ve hafta sonu zirai don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Yapılan yazılı açıklamada; "Cuma ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, Nevşehir il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca; oluşması muhtemel risklere (don olayı) karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haber! BALON KAZASINDA TUTUKLANAN PİLOT 5 YOLCU İNİŞ POZİSYONU KURALINA UYMADIĞI İÇİN DÜŞTÜ Son dakika haber! BALON KAZASINDA TUTUKLANAN PİLOT 5 YOLCU İNİŞ POZİSYONU KURALINA UYMADIĞI İÇİN DÜŞTÜ Son dakika gündem: Balon kazasında tutuklanan pilot: 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için düştü Son dakika gündem: Balon kazasında tutuklanan pilot: 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için düştü

Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir yerel: Nevşehir'de 'zirai don' uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 23:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir yerel: Nevşehir'de 'zirai don' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement