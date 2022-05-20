NEVÜ'de 3 yeni doçent ataması yapıldı - Son Dakika
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NEVÜ'de 3 yeni doçent ataması yapıldı

20.05.2022 17:33
NEVÜ'de 3 yeni doçent ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin farklı bölümlerinde Dr. Öğr. Üyesi kadrolarında görev yaparken, doçentlik sınavlarını başarı ile tamamlayan 3 akademik personelin ataması yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin farklı bölümlerinde Dr. Öğr. Üyesi kadrolarında görev yaparken, doçentlik sınavlarını başarı ile tamamlayan 3 akademik personelin ataması yapıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dahilinde üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin farklı birimlerinde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan ve doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan 3 akademik personelin doçentlik kadrosuna atamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Ataması yapılan doçentlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, kendilerine özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

NEVÜ Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Tekin Tuncer 'Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'na, Doç. Dr. Emine Zehra Turan 'Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'na ve Doç. Dr. Ayşe Orhan ise 'Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'na atandı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Semih Aktekin, Edebiyat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel NEVÜ'de 3 yeni doçent ataması yapıldı - Son Dakika


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