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NEVÜ'de Vuslatının 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' Programı Düzenlendi - Son Dakika

NEVÜ'de Vuslatının 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' Programı Düzenlendi

29.12.2021 16:26
NEVÜ'de Vuslatının 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' Programı Düzenlendi

Yunus Emre'nin vuslatının 700. yılı dolasıyla Yeşil Doğa Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' konulu program düzenlendi.

Yunus Emre'nin vuslatının 700. yılı dolasıyla Yeşil Doğa Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' konulu program düzenlendi.

Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kırşehir illerinin katılımıyla kurulan Yeşil Doğa Kent Konseyi tarafından 4 ilde yapılması planlanan vuslatının 700. yılında 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım. Yunus Emre Söyleşileri' programının ilki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlen programa; AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Yeşil Doğa Derneği Kent Konseyi Genel Başkanı Abdulkadir Ay, Yeşil Doğa İl Temsilcisi Bayram Ekici, davetliler ve öğrenciler katıldı. Sunuculuğunu iş kadını, şair, yazar, gazeteci ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk şairi Ayşe Paslanmaz'ın yaptığı programın açılışında konuşan Yeşil Doğa İl Temsilcisi Bayram Ekici, bölgenin en temel manevi dinamiklerinden biri olan Yunus Emre gibi gönüller sultanının hayatını ve düşüncelerini etkin bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Açılışta konuşan Yeşil Doğa Kent Konseyi Genel Başkanı Abdülkadir Ay, Anadolu'nun yurt olarak kazanılması yönünde gönüllere taht kuran manevi dinamiği ile Yunus Emre'nin, Hacıbektaş Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Somuncu Baba gibi oldukça önemli bir değer olduğunu belirtti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı', 'Hacı Bektaş-ı Veli Yılı' ilan edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk şairi Ayşe Paslanmaz'ın şiir dinletisi, Yazar ve Senarist Dr. Mahmut Ulu'nun Yunus Emre'nin hayatını özetlemesi ve müzik dinletisi ile devam eden program, emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. - NEVŞEHİR

NEVÜ'de Vuslatının 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' Programı Düzenlendi
NEVÜ'de Vuslatının 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' Programı Düzenlendi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NEVÜ'de Vuslatının 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' Programı Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: NEVÜ'de Vuslatının 'Yunus Emre ile Gelin Tanış Olalım' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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