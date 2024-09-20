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NEVÜ'lü Akademisyenler Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

NEVÜ\'lü Akademisyenler Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

NEVÜ'den 6 akademisyen, Stanford'un 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi.

20.09.2024 11:32
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'den 6 akademisyen Stanford Üniversitesi'nin 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Stanford Üniversitesi tarafından 22 ana bilim dalı ile 174 alt ana bilim dalında dünyada 7 milyon araştırmacı üzerinde yapılan araştırmaya göre bilim insanları arasından ilk yüzde 2'lik dilimde 223152 bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanı dikkate alınarak yayınlandı. 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

NEVÜ Öğretim Üyeleri Dünyanın En Etkili Bilim İnsanı Listesinde

2023 yılına ait yayın verilerinin değerlendirildiği 'Dünyanın En Etkin Bilim İnsanları' listesinde NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, Mühendislik Mimarlık Fakültesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Ersan Kabalcı, Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Doç. Dr. Mehmet Yeşilbudak, Doç. Dr. Ebubekir Kaya ve Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bekir Bora Dedeoğlu yer aldı.

NEVÜ'lü 6 bilim insanının 'Dünyanın En Etkin Bilim İnsanları' listesinde yer almasının haklı bir gurur vesilesi olduğunu ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak çok çeşitli enstrümanlarla araştırmacı akademisyenleri desteklediklerini belirterek NEVÜ'lü akademisyenlere başarılarının devamı temennisinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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