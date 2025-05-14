New York'ta 42'nci Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek - Son Dakika
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New York'ta 42'nci Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 16-17 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

14.05.2025 10:42
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 16-17 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

ABD'de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen ve o tarihten bu yana geleneksel olarak düzenlenmeye devam edilen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yıl 42'ncisi yapılacak. Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan Türk Günü Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler, 16 Mayıs Cuma günü Wall Street'teki Bowling Green Park'ta bayrak çekme töreniyle başlayacak. Etkinlikler kapsamında 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkevi'nde "İttifakın Ötesinde: Değişen Dünyada ABD- Türkiye İlişkilerini Yeniden Düşünmek" konulu bir panel düzenlenecek.

Türk ve Amerikalı akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve medya mensuplarının katılacağı panelde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği güncel küresel gelişmelerle birlikte ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerinin son yıllardaki ortak sınamaları ile yeni iş birlikleri bağlamında ikili ilişkilerin geleceği değerlendirilecek. Türkevi'nde ayrıca "Türkiye'nin Değerleri" isimli bir sergi katılımcıların beğenisine sunulacak. "Türkiye'nin Değerleri" ile Türk halkının köklü geleneklerinden modern sanatına kadar geniş bir yelpazede kültürel mirası dünya ile paylaşılacak.

Türk-Amerikan toplumunun en önemli etkinliklerinden biri

Öte yandan, Türk Günü Yürüyüşü de 17 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde New York, Madison Avenue, 38th Street'te başlayacak olan yürüyüş, Madison Square Park'ta sona erecek. Türk Günü Yürüyüşü kapsamında Milli Savunma Bakanlığına bağlı mehter takımı, yürüyüş güzergahında Osmanlı-Türk müziği icra edecek. Program kapsamında sanatçılar konser verecek, çeşitli gösteriler sahnelenecek. Yürüyüşün ardından Türkevi'nde Türk-Amerikan toplumunu bir araya getirecek bir buluşma tertip edilecek. Etkinliklerde ayrıca dünyaca ünlü piyanist ve bestekar Fahir Atakoğlu'nun hayat hikayesini konu alan belgesel gösterimi de Türkevi'nde gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, çocuklara özel oyun ve etkinlikler de düzenlenecek.

Her yıl binlerce kişinin katıldığı Türk Günü Yürüyüşü, Türk-Amerikan toplumunun ABD'deki en önemli etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, New York, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel New York'ta 42'nci Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek - Son Dakika

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