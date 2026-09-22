New York'ta BM 81. Genel Kurulu başladı, Trump karşıtları 2. Cadde'de pankart açtı - Son Dakika
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New York'ta BM 81. Genel Kurulu başladı, Trump karşıtları 2. Cadde'de pankart açtı

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BM 81. Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde bugün başladı; 2. Cadde'de Trump karşıtı göstericiler toplandı. Bir grup gösterici 'Trump bizi temsil etmiyor' ve 'Trump her zaman yalan söylüyor' pankartları taşıdı; polis güvenlik önlemlerini artırdı.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlarken Trump karşıtları BM'nin bulunduğu caddenin bir arka sokağında protesto gösterisi düzenledi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde bugün başlıyor. Görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açılış rolünü üstleneceği Genel Kurul görüşmeleri öncesi eylemciler de sokaklardaki yerini aldı. BM'nin bulunduğu caddenin bir arka sokağı 2. Cadde'de Trump karşıtı göstericiler bir araya geldi. Eylemciler arasında bir grup, Trump fotoğraflarının yanında "Trump bizi temsil etmiyor", "Trump her zaman yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Bölgede güvenlik önlemlerini arttıran polis, girişlere izin vermiyor.

Kaynak: İHA
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