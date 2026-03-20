New York'ta Ramazan Bayramı Coşkusu

20.03.2026 19:01
New York'ta Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın ederek coşkuyla bayramı kutladı.

ABD'nin New York kentinde Ramazan Bayramı coşkuyla karşılanırken, sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar yoğunluk nedeniyle avlu ve sokaklarda bayram namazını eda etti.

New York'ta Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Kentte yaşayan birçok Müslüman bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Müslüman yoğunluğun fazla olduğu Queens, Brooklyn ve Manhattan başta olmak üzere New York'un çeşitli bölgelerinde onlarca camide bir araya geldi. Türk, Arap, Güney Asyalı ve Afrikalı toplulukların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde camilerde yoğunluk yaşanırken, artan katılım nedeniyle açık alanlar da ibadet için kullanıldı. Kadınlar ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği bayram sabahında şehrin çeşitli noktalarındaki camiler ve açık alanlarda toplanan Müslümanlar, bayram namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualara eşlik etti. Namazın ardından cami önlerinde toplanan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kucaklaşarak bayram sevincini paylaşan Müslümanlar, yapılan dualarda barış, huzur ve dayanışma mesajları verdi. Şehrin farklı bölgelerinde de benzer manzaralar yaşanırken, New York'taki Ramazan Bayramı buluşmaları, farklı milletlerden Müslümanları aynı safta bir araya getirdi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Bayram Namazı, Uluslararası, Göçmenler, New York, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
