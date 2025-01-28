Ney Ustası Neyzen Tevfik Ölümünün 72. Yılında Anıldı

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Ney ustası, hiciv şairi Neyzen Tevfik (Kolaylı) ölümünün 72. yılında Bodrum'da anıldı.

Bodrumlu Neyzen Tevfik'in ölümünün 72. yılı dolayısıyla, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 28 Ocak Salı günü Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki heykelinin önünde anma töreni düzenlendi.

Anma programına, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Neyzen Tevfik hayatı hakkında kısa bilgiler veren Ney Sanatçısı Canan Özden şunları söyledi:

"Tevfik Kolaylı sadece müzik insanı değil, her anlamda gerek şiirleri gerek düşünceleri ile sanat insanıdır, sanatçıdır. Özgürlükçü yapısı, felsefi ve bir o kadar tasavvufi yönü ile her insana değen bir kişiliktir. Bu çok yönlü oluşu Neyzen'in sazına da yansımıştır. Hiçlikten var olan Neyzen'in bir o kadar beden kalıbında olup bir o kadar da ruhani taşkınlıkta olmasından kaynaklı günümüzde hala kendisinden söz ettiriyor. Saygıyla anıyoruz"

Tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir destinasyon olan Bodrum'un geçmişten günümüze pek çok değerli sanatçıya ev sahipliği yaptığını söyleyen Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, şu ifadelerde bulundu:

"Bu kadim topraklara ayak basan, denizin kokusunu içine çeken bu atmosferde yaşayan her sanatçı, bizlere eşsiz bir miras bıraktı. Neyzen Tevfik de bu isimlerden biriydi. Hayata karşı muhalif bir duruşu ve nüktedan diliyle tanınan Neyzen'in hayat yolculuğunda kavga yerine insan sevgisi, dünya malı yerine sanat, felsefe ve varoluş vardı. Bir ney ustası, hiciv şairi, doğa sevdalısı ve yardımsever biri olarak yaşamını sürdüren Neyzen Tevfik, hayata gözlerini yumarken ardında kulaklarımızda usul usul esen neyinin tınısını bıraktı. Neyzen Tevfik gibi geçmişimize unutulmaz izler bırakan sanatçılarımızın anısını yaşatmaya, adlarını gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Neyzen Tevfik'i vefatının 72. Yılında sevgi ve özlemle anıyoruz"

Konuşmaların ardından Ney Sanatçısı Canan Özden tarafından gerçekleştirilen ney konseri, vatandaşların beğenisini topladı. - MUĞLA