Nida Kulular ve Arda Çakmak\'tan Mutlu Bir Düğün

Kayseri Eski İl Emniyet Müdürü ve Washington Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri İbrahim Kulular'ın kızı Nida Kulular, hayatını Arda Çakmak ile birleştirdi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen merasime, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve davetliler katıldı. Nikahı, Başkan Büyükkılıç kıyarken, Nida Kulular ve Arda Çakmak 'evet' diyerek mutluluğa adım attı.
Çift daha sonra tebrikleri kabul etti. - KAYSERİ
