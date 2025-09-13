Nida Kulular ve Arda Çakmak'tan Mutlu Bir Düğün - Son Dakika
Nida Kulular ve Arda Çakmak'tan Mutlu Bir Düğün

Nida Kulular ve Arda Çakmak'tan Mutlu Bir Düğün
13.09.2025 21:56  Güncelleme: 21:58
Kayseri'nin Eski İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın kızı Nida Kulular, Arda Çakmak ile hayatını birleştirdi. Düğün merasimine önemli isimler katıldı ve mutluluklarına tanıklık etti.

Kayseri Eski İl Emniyet Müdürü ve Washington Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri İbrahim Kulular'ın kızı Nida Kulular, hayatını Arda Çakmak ile birleştirdi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen merasime, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve davetliler katıldı. Nikahı, Başkan Büyükkılıç kıyarken, Nida Kulular ve Arda Çakmak 'evet' diyerek mutluluğa adım attı.

Çift daha sonra tebrikleri kabul etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

21:56
