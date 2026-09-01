Niğde'de Adli Yıl Töreni: Avukatlar Adaletin Temel Taşı - Son Dakika
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Niğde'de Adli Yıl Töreni: Avukatlar Adaletin Temel Taşı

Niğde\'de Adli Yıl Töreni: Avukatlar Adaletin Temel Taşı
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Niğde Barosu, 2026-2027 Adli Yılı'nı Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak açtı. Baro Başkanı Öztürk, avukatların hak arama özgürlüğündeki önemini vurgulayarak, engellerin kaldırılması ve mesleki iyileştirmeler talep etti.

Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alğer Öztürk, avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

Niğde'de 2026-2027 Adli Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Niğde Barosu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları açısından başarılı geçmesini temenni etti.

Öztürk, konuşmasında başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları bakımından başarılı geçmesini, yargıya olan güvenin artmasını, adaletin en sağlıklı ve hızlı şekilde tesis edilmesini ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Avukatlar adil yargılamanın ayrılmaz parçasıdır"

Avukatların vatandaşların hak arama özgürlüğünün ve savunma hakkının önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan Öztürk, avukatlara yönelik sınırlamaların doğrudan vatandaşların hak arama imkanlarını etkilediğini söyledi.

Yargının şeffaf ve bağımsız işlemesi gerektiğini ifade eden Öztürk, adil yargılanma hakkının tam anlamıyla sağlanabilmesi için avukatların mesleki faaliyetleri önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Baroların yalnızca mesleki sorunlarla değil, temel hak ve özgürlüklerle ilgili konularda da mücadele yürüttüğünü belirten Öztürk; kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, liyakat, kanun önünde eşitlik, özgürlük, demokrasi ve yargı bağımsızlığı gibi konulardaki hassasiyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Öztürk ayrıca hukukun üstünlüğünün korunması, adaletin geciktirilmemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun hareket edilmesi gerektiğini de söyledi.

Niğde Barosu Başkanı Öztürk, avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerini de açıkladı.

Öztürk; hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartının önce 75 bine, ardından 50 bine çekilmesini, özellikle mesleğinin ilk 5 yılında bulunan avukatların sosyal ve ekonomik haklarının güvence altına alınmasını ve genç avukatlara yönelik Bağ-Kur prim muafiyetinin yeniden uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

Stajyer avukatların da hakim ve savcı yardımcılarında olduğu gibi devlet tarafından ücretlendirilmesini isteyen Öztürk, önleyici avukatlık modelinin geliştirilmesi ve avukatların çalışma alanlarını genişletecek yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kamu avukatları ile sigortalı çalışan avukatların özlük ve çalışma haklarının iyileştirilmesini isteyen Öztürk, engelli avukatların temel haklarının da güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Barolar tarafından dile getirilen taleplerin yalnızca avukatlık mesleği açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Öztürk, söz konusu düzenlemelerin vatandaşların adalete erişim hakkı açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Adli Yıl Töreni: Avukatlar Adaletin Temel Taşı - Son Dakika

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