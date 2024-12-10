Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İnsan Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İnsan Hakları Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir\'den İnsan Hakları Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan haklarının korunmasının önemli bir toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı ve tüm bireylerin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu belirtti.

10.12.2024 16:16  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan haklarının korunmasının, çağdaş ve demokratik toplumların en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Başkan Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi "Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu beyanname, herkesin dil, din, ırk, cinsiyet ve inanç ayrımı gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu ilan etmiştir. Bu değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Herkesin Eşit ve Onurlu Bir Yaşam Hakkı Vardır"

Başkan Özdemir, insan haklarının sadece sözde değil, uygulamada da hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün teminatı olan insan hakları, toplumsal barışın ve huzurun da temelidir. İnsan haklarına saygı gösteren toplumlar, her zaman daha güçlü, daha adil ve daha refah içinde olur. Niğde Belediyesi olarak, insan haklarına saygıyı temel ilke edinerek, şehrimizde her bireyin eşit ve adil hizmet almasını sağlamak için çalışıyoruz. Filistin başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde temel insan haklarının ihlal edildiğine üzülerek şahit oluyoruz. Tüm dünya, bu haksızlıkların son bulması için daha güçlü bir dayanışma göstermelidir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, insan haklarının korunmasına ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emrah Özdemir, İnsan Hakları, Politika, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İnsan Hakları Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:14:21. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den İnsan Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.