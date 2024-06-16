Niğde Belediye Başkanı Su Kesintileri Hakkında Açıklama Yaptı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; kent genelinde son günlerde sık yaşanan su kesintileri nedeniyle açıklama yaptı.

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada; küresel çapta gerçekleşen iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ani sıcaklık artışlarının suların hızlı bir şekilde çekilmesine sebebiyet verdiğini söyledi. Özdemir; "Yaz aylarının gelmesiyle bilinçsizce yapılan bahçe sulamaları gibi etkenler de yeraltı su kaynaklarımızdaki suların çekilmesini tetiklemektedir. Bu sebeple elimizde olmayan, ani su kesintileri yaşanmakta olup sorunun giderilmesi için personellerimiz anında müdahale ediyor. Bu konuda bizim bir kabahatimiz olmadığını ve çözümü için harıl harıl çalıştığımızı bilmenizi ister, sizlerin de bu konuda çok dikkatli olmanızı bekleriz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE