Niğde Belediye Başkanı, Yapı Denetim Firmalarıyla İstişare Toplantısı Düzenledi

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının temsilcileriyle istişare toplantısı düzenlendi.

Niğde Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'e-ruhsat' uygulamasının işleyişine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kentte doğal afetlere dirençli yapılar ve her açıdan güvenli imar çalışmaları kapsamında izlenen adımlar da masaya yatırıldı.

Niğde Belediye Meclis Salonunda düzenlenen istişare toplantısına yapı sektörü temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda, yaklaşık 3 ay önce Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yapı denetim firmaları ve müellifler için büyük kolaylık sağlayan 'e-ruhsat' ve 'e-çap' uygulamalarının işleyişi detaylı bir şekilde sektör temsilcilerine anlatıldı.

Yapı ruhsatlarıyla ilgili projeler ve 'yapı kullanım izin belgesi' aşamasına ilişkin işleyiş hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca yapı denetim kuruluşları arasındaki uygulama farklılıklarının giderilip, standardın sağlanması için alınan tedbirler de görüşüldü.

Firma temsilcilerinin talep ve istekleri görüşüldü

İnşaat mahallindeki uygulamalarda yaşanan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik uygulanacak tedbirlerin anlatıldığı toplantıda projelerin yerinde uygulanması için belediye teknik personelinin talepleri de dile getirildi.

Toplantı yapı denetim kuruluşlarının talep ve isteklerinin dinlenip uygulamaların daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi adına izlenecek adımların belirlenmesi ile son buldu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapı denetim firmalarının temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılında, gelişen, dönüşen ve büyüyen şehir Niğde'nin geleceğini imar etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Şehrin düzenli ve güvenli kentleşmesi için sivil toplum kuruluşları, üniversite, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile sürekli istişare halinde olduklarını kaydeden Başkan Özdemir, "İlimizde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarıyla yaptığımız istişare toplantısı da çok verimli geçti. Niğde Belediye'mizin önemli bir dijital dönüşüm uygulaması olan e-ruhsat uygulamasının işleyişine ilişkin fikir alışverişinde bulunduğumuz gibi, kentimizin imarının güvenli ve düzenli olması için izleyeceğimiz adımlara da önemli katkılar sunacak değerlendirmelerde bulunduk. Başta zaman tasarrufu olmak üzere pek çok açıdan önemli avantajlara sahip yeni uygulamaya sektör temsilcilerimizin göstermiş olduğu yoğun ilgiden memnuniyet duyduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin depremsellik açısından güvenli bir il olmasına rağmen Niğde Belediyesi olarak doğal afetlere dirençli yapılarla her açıdan daha güvenli bir kent oluşumunun sağlanması noktasında başlattıkları çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. - NİĞDE