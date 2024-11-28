Niğde Belediyesi Kaldırım İşgallerine Karşı Denetimler Sürdürüyor

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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler kaldırım ve yol kenarlarına izinsiz konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemelere el koydu. Hem Zabıta Müdürlüğü'ne gelen şikayetler hem de CİMER ve ulakBEL aracılığıyla kendilerine ulaşan şikayetleri değerlendiren ekipler, uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden işletmelerin yol kenarlarına ve kaldırımlara koyduğu materyalleri topladı. Kaldırımlarda vatandaşın rahat hareket edebilmesine engel olan reklam materyalleri ile yol kenarlarında araçların park alanlarını kapatan ayaklı tabela ve dubaları kaldıran Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve işletme sahiplerine yönelik uyarılarını yineledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanım hakkı yayalara ait olan kaldırımlarda ne kaldırım işgallerine yol açan ne de şehir estetiğini bozan uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.

Kaldırım işgallerinin önlenmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı periyodik denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade eden Başkan Özdemir, "Gelişen, dönüşen ve büyüyen Niğde'mizin; daha modern ve daha yaşanabilir bir kent olması yolunda başlattığımız çalışmalar kesintisiz devam edecek. Marka şehir Niğde'mizin modern kent kimliğinin korunması noktasında, kaldırım ve yol kenarlarında yapılan düzenlemeler de büyük önem taşıyor. Kaldırımlarımızda, cadde ve sokaklarımızda ve tüm güzergahlarımızda, bu alanları kullanan her vatandaşımızın hakkını koruyacak şekilde düzenlenmesi bizim öncelikli görevimizdir. Bu uygulamadaki amacımız, görüntü kirliliğini önlemenin yanında, yayalarımızın kaldırımları daha rahat kullanmasını ve sürücülerimizin araçlarını yol kenarlarına daha rahat bir şekilde park edebilmelerine imkan sağlamaktır" diye konuştu. - NİĞDE